МВД Беларуси выявило 165 пьяных вечеринок на «флэтах» и «вписках» с участием 250 детей

МВД Беларуси выявило 165 пьяных «флэтов» и «вписок» с участием 250 детей. Подробности сообщил заместитель начальника отдела организации работы ИДН ГУОПП главного управления охраны Министерства внутренних дел Василий Демидович, пишет Sputnik.by.
Представитель МВД акцентировал внимание, что сейчас подростки все чаще распивают алкоголь не в общественных местах, а на «флэтах» и «вписках». Он уточнил, что родители, ничего не подозревая, отправляют ребенка к другу или же к подруге переночевать, а на самом деле несовершеннолетние всю ночь «куражатся на квартирах, где употребляют алкоголь и наркотики».
Демидович подчеркивает, что иногда это заканчивается трагически. По его словам, в 2025 году сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних установили более 250 детей, которые принимали участие в 165 пьяных вечеринках. Он заявил, что при этом вместе с ними алкоголь пили более 100 взрослых.
Заместитель начальника отдела организации работы ИДН ГУОПП главного управления охраны добавил, что в 2025 году случаев передозировки наркотиков у несовершеннолетних выявлено не было. Вместе с тем за подобный период в 2024 году было установлено шесть фактов, когда подростков доставляли в больницы. Все случаи произошли в столице.
— Сейчас особое внимание будет уделено проведению выпускных вечеров. Наша главная задача — обеспечить на них безопасность как гостей мероприятия, так и самих выпускников, — подчеркнул представитель МВД Беларуси.
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