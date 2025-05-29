МВД Беларуси выявило 165 пьяных вечеринок на «флэтах» и «вписках» с участием 250 детей

Представитель МВД акцентировал внимание, что сейчас подростки все чаще распивают алкоголь не в общественных местах, а на «флэтах» и «вписках». Он уточнил, что родители, ничего не подозревая, отправляют ребенка к другу или же к подруге переночевать, а на самом деле несовершеннолетние всю ночь «куражатся на квартирах, где употребляют алкоголь и наркотики».