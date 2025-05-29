Для омской молодежи запустили онлайн-сервис по трудоустройству

Федеральный центр компетенций в сфере занятости населения запустил в Омской области новый интернет-портал для молодежи. Разработчики уверены, что сервис поможет молодым людям в вопросах профориентации и поиска работы.
Вся информация собрана на сайте molodezh.cznnew.ru. Тематика разбита на несколько блоков. На портале пользователи могут получить помощь в поисках первой работы, временном трудоустройстве, узнать, как адаптироваться в новом коллективе, повысить квалификацию или получить новую профессию, получить консультацию по вопросам открытия собственного бизнеса. Сервис включает мультимедийные материалы, визуальные иллюстрации и пошаговые инструкции. Кроме того, здесь можно получить индивидуальные консультации по запросам пользователей.
Интернет-портал по поиску работы для молодежи — федеральный пилотный проект, который на данный момент реализуется в 11 регионах России, в число которых вошла и Омская область. Планируется, что с 1 сентября 2025 года он будет действовать на территории всей России.