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СУ СК России проверяет жалобу на ненадлежащее медобслуживание ребёнка в Самаре

В Следственном комитете Российской Федерации начали проверку обращения жителя Самары о нарушении прав его девятилетнего сына-инвалида.

В Следственном комитете Российской Федерации начали проверку обращения жителя Самары о нарушении прав его девятилетнего сына-инвалида.

Ребёнок нуждается в регулярном приёме лекарства каждые шесть недель, однако препарат вовремя не был закуплен, что вызывает опасения родителей относительно возможного ухудшения состояния ребёнка.

Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о предварительных результатах проверки и принятых мерах. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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