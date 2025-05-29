«Кондиционеры не работают в трети случаев»: челябинские чиновники проехали в автобусах, изнывая от жары

В Челябинске после многочисленных жалоб горожан на духоту продолжают проверять автобусы. Замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказал, что проехал в 15 автобусах в компании директора муниципальной «Службы организации движения» Валерия Кочеткова. Проверили маршруты № 1, № 2, № 4, № 18 и № 64.
— Кондиционеры не работают практически в трети случаев, — заключил Александр Егоров. — Безобразие, такого быть не должно. Директору поручено исправить ситуацию за неделю. Но штрафы все равно будут выставлены.
Нехватка охлаждения в салонах — не единственная проблема, которую обнаружили во время поездок. В автобусах обнаружились также сломанные поручни и сиденья.
Ранее за выключенные кондиционеры досталось фирме «Альфа», работающей на маршруте № 22а.
Напомним, в Челябинске пострадали пассажирки автобуса № 51, в котором кондиционер работал. Раскаленная жидкость из прибора брызнута на женщин. Челябинки получили ожоги.