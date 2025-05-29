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Долг по алиментам в 40,5 млн рублей взыскали с жителя Ростовской области

Должника по алиментам в Ростовской области заставили передать детям более 40 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области судебный-пристав заставил предпринимателя закрыть долг по алиментам в 40,5 млн рублей, а также перечислить еще 2,8 млн рублей за затягивание расчета по своим обязательствам. Об этом рассказали в пресс-службе донского управления ФССП.

Оказалось, что должник долгое время скрывал доходы и отказывался помогать своим детям. В итоге в отношении мужчины поступила жалоба с истинными сведениями о его доходах.

Пристав подсчитал, сколько именно денег было скрыто и обратился за выплатой, но реакции не последовало. Тогда счета нерадивого отца оказались арестованы, было снято 6,2 млн рублей, также начал действовать запрет на регистрацию транспорта и недвижимость. Меры в итоге подействовали, и предприниматель уже сам передал имущество на 34,3 млн рублей.

После этого задолженность была полностью погашена. Отдельно изъятый исполнительский сбор в 2,8 млн рублей пристав перечислил в федеральный бюджет.

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