Долг по алиментам в 40,5 млн рублей взыскали с жителя Ростовской области

Пристав подсчитал, сколько именно денег было скрыто и обратился за выплатой, но реакции не последовало. Тогда счета нерадивого отца оказались арестованы, было снято 6,2 млн рублей, также начал действовать запрет на регистрацию транспорта и недвижимость. Меры в итоге подействовали, и предприниматель уже сам передал имущество на 34,3 млн рублей.