Долг по алиментам в 40,5 млн рублей взыскали с жителя Ростовской области

В Ростовской области судебный-пристав заставил предпринимателя закрыть долг по алиментам в 40,5 млн рублей, а также перечислить еще 2,8 млн рублей за затягивание расчета по своим обязательствам. Об этом рассказали в пресс-службе донского управления ФССП.
Оказалось, что должник долгое время скрывал доходы и отказывался помогать своим детям. В итоге в отношении мужчины поступила жалоба с истинными сведениями о его доходах.
Пристав подсчитал, сколько именно денег было скрыто и обратился за выплатой, но реакции не последовало. Тогда счета нерадивого отца оказались арестованы, было снято 6,2 млн рублей, также начал действовать запрет на регистрацию транспорта и недвижимость. Меры в итоге подействовали, и предприниматель уже сам передал имущество на 34,3 млн рублей.
После этого задолженность была полностью погашена. Отдельно изъятый исполнительский сбор в 2,8 млн рублей пристав перечислил в федеральный бюджет.
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