Генпрокуратура сказала про гибель 44 детей в Беларуси с начала 2025 года

Сидоренко, говоря про ситуацию с суицидами, заметил, что к ним приводят сложные взаимоотношения с родителями и другими детьми в школах. Вместе с тем в числе причин трагедий прокурор назвал небезопасное поведение в интернете, неосторожность и беспечность. Он акцентировал внимание, что остается актуальной и проблема выпадения детей из окон. Роман Сидоренко отметил, что дети гибнут и на водоемах в том числе и из-за того, что ходят на рыбалку или же купаются без сопровождения взрослых и часто — в запрещенных местах.