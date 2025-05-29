Генпрокуратура сказала про гибель 44 детей в Беларуси с начала 2025 года. Подробности привел старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Роман Сидоренко, сообщает Sputnik.by.
По его словам, в стране с начала 2025 года погибли 44 ребенка. Он уточнил, что в 2024 году данный показатель за подобный период составил 42. Представитель Генеральной прокуратуры сообщил, что в 2025 уже случилось 13 суицидов, 10 смертей при дорожно-транспортных происшествиях, четыре утопления, два падения с высоты. Он сообщил, что три ребенка погибли на пожарах.
Сидоренко, говоря про ситуацию с суицидами, заметил, что к ним приводят сложные взаимоотношения с родителями и другими детьми в школах. Вместе с тем в числе причин трагедий прокурор назвал небезопасное поведение в интернете, неосторожность и беспечность. Он акцентировал внимание, что остается актуальной и проблема выпадения детей из окон. Роман Сидоренко отметил, что дети гибнут и на водоемах в том числе и из-за того, что ходят на рыбалку или же купаются без сопровождения взрослых и часто — в запрещенных местах.
Тем временем МВД Беларуси выявило 165 пьяных вечеринок на «флэтах» и «вписках» с участием 250 детей.
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