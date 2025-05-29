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В Омской области упростили избрание глав городских и муниципальных округов

На территории региона устанавливается единая выборная модель в системе местного самоуправления.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 мая, депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили муниципальную реформу, изменяющую существовавший на территории региона принцип выборной системы местного самоуправления. Согласно нововведению, главы городских и муниципальных округов теперь должны избираться советами депутатов из числа кандидатов, предложенных губернатором.

«После того, как законодатели поддержали данные инициативы, в регионе установится единый подход к избранию глав городских и муниципальных округов. Одноуровневая система управления позволит более комплексно подойти к решению проблем в муниципалитетах. Главный плюс — объединение ресурсов для более эффективной работы», — рассказала на своей странице «Вконтакте» министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.

Также чиновница отмечает, что работа по реформированию велась с прошлого года, и 28 районов из 32 уже перешли на одноуровневую систему самоуправления.