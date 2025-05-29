В Омской области упростили избрание глав городских и муниципальных округов

«После того, как законодатели поддержали данные инициативы, в регионе установится единый подход к избранию глав городских и муниципальных округов. Одноуровневая система управления позволит более комплексно подойти к решению проблем в муниципалитетах. Главный плюс — объединение ресурсов для более эффективной работы», — рассказала на своей странице «Вконтакте» министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.