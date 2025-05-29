В Перми установлен подозреваемый в краже инструмента

Установлено, что ночью фигурант проходил мимо строящегося дома потерпевшего и, предположив, что внутри может быть инвентарь, которым можно поживиться, решил проникнуть в здание. Применив силу, мужчина открыл пластиковую дверь и вошел в помещение. Злоумышленник забрал шуруповерт, перфоратор и лазерный уровень, а впоследствии унес весь инструмент в ломбард. Действия соседа причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму 11 000 рублей.