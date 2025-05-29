В Перми установлен подозреваемый в краже инструмента

В Кировском районе Перми возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже с незаконным проникновением в помещение, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В апреле в дежурную часть полиции поступило заявление 46-летнего мужчины о хищении имущества из строящегося помещения.
Правоохранители установили личность предполагаемого виновника. Это мужчина, проживающий по соседству.
Установлено, что ночью фигурант проходил мимо строящегося дома потерпевшего и, предположив, что внутри может быть инвентарь, которым можно поживиться, решил проникнуть в здание. Применив силу, мужчина открыл пластиковую дверь и вошел в помещение. Злоумышленник забрал шуруповерт, перфоратор и лазерный уровень, а впоследствии унес весь инструмент в ломбард. Действия соседа причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму 11 000 рублей.
Также полицейские установили причастность фигуранта еще к четырем аналогичным преступлениям, совершенным в Кировском районе. Расследование уголовного дела продолжается.