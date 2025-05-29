«Магнит для женщин»: названы пять имен самых страстных мужчин

Это имя в переводе с иврита означает «любимый» и во многом предопределяет судьбу своего обладателя. Множеством поклонниц и богатой историей личной жизни может похвастаться практически каждый Давид. Однако их страстная натура проявляется не только в отношениях с противоположным полом, но и во всем, чем они занимаются, будь то карьера, хобби, творчество или общественная деятельность.