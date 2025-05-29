«Магнит для женщин»: названы пять имен самых страстных мужчин

Женщины при выборе партнера могут опираться в том числе и на его имя. Оно постоянно воздействует на своего владельца и определяет черты его характера. О том, какие имена носят самые страстные мужчины, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Валентин.
Имя Валентин означает энергичный, сильный и имеет английское происхождение. Оно происходит от римского имени Calentinus. Имя святого покровителя всех влюбленных, конечно же, наделяет своих носителей страстной и романтичной натурой.
Давид.
Это имя в переводе с иврита означает «любимый» и во многом предопределяет судьбу своего обладателя. Множеством поклонниц и богатой историей личной жизни может похвастаться практически каждый Давид. Однако их страстная натура проявляется не только в отношениях с противоположным полом, но и во всем, чем они занимаются, будь то карьера, хобби, творчество или общественная деятельность.
Игнат.
Это мужское имя латинского происхождения означает «огненный». Благодаря Кейт Бланшетт и Джулианне Николсон, выбравших имя Ignatius для своих детей, оно стало неожиданно популярным во всем мире, но в России умеренной популярностью имя Игнат пользовалось всегда. Обладатели этого имени — страстные и увлекающиеся натуры, которые всегда находятся в поиске новых ощущений.
Максим.
Рожденные с этим именем мужчины обладают необычайными обаянием и харизмой, часто являются магнитами для противоположного пола. Максим словно стремится по максимуму проживать яркие эмоции, как это диктует его имя. Эти мужчины склонны мгновенно загораться чувствами к новой избраннице, но нередко так же быстро теряют интерес и переключаются на следующий объект восхищения.
Роман.
Обладатели этого красивого имени, с одной стороны, страстные и романтичные, но довольно часто это переходит в стадию бабника. Имя в некотором смысле «обязывает» крутить множество романов, часто даже одновременно. Но в одном им точно невозможно отказать — Романы одни из самых страстных мужчин.
Также Кажетта назвала в беседе с «ВМ» три знака зодиака, в представительниц которых влюбляются все мужчины.