Иркутск отметит День города 7 июня

В первую субботу лета, 7 июня, столица Иркутской области отметит День города масштабными праздничными мероприятиями. Основные события развернутся на четырех центральных площадках, чтобы каждый житель смог найти развлечение по душе. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города. Торжества начнутся в 11:00 у памятника Александру III с массовой зарядки, в которой примут участие местные фитнес-клубы. Здесь же пройдут концерты, подведут итоги фотоконкурса и состоится показ этнической моды под живую музыку московской фолк-группы.
— На острове Конном с 13:00 до 17:00 будут работать детские интерактивные площадки: игры с аниматорами, сюрпризы, конкурсы с подарками, дискотека с мыльными пузырями.
На бульваре Гагарина, 9 с 13:00 до 18:00 пройдет акция в формате «открытого микрофона» — «Песни нашего города». Каждый желающий сможет исполнить любимые песни. В сквере имени Кирова запланирован фестиваль «Литературный квартал». С 12:00 до 15:00 будут работать интерактивные площадки с разными играми, викторинами, мастер-классами, чтениями стихов об Иркутске, — поделились в администрации.
Главная сцена на площади Сперанского соберет необычных исполнителей — пожарных, врачей, педагогов и даже крановщицу-финалистку телешоу. Вечер завершится выступлением популярной певицы Юлианны Карауловой.
Власти города уделили особое внимание безопасности и комфорту гостей праздника. Улицы украшены тематической символикой, общественный транспорт будет работать до 23:00, а на входе установят контрольно-пропускные пункты.
Праздничная атмосфера сохранится и 8 июня — на бульваре Гагарина пройдет специальная программа для старшего поколения с живой музыкой духового оркестра. Во всех районах Иркутска также запланированы локальные мероприятия, посвященные Дню города.