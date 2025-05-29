Иркутск отметит День города 7 июня

В первую субботу лета, 7 июня, столица Иркутской области отметит День города масштабными праздничными мероприятиями. Основные события развернутся на четырех центральных площадках, чтобы каждый житель смог найти развлечение по душе. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города. Торжества начнутся в 11:00 у памятника Александру III с массовой зарядки, в которой примут участие местные фитнес-клубы. Здесь же пройдут концерты, подведут итоги фотоконкурса и состоится показ этнической моды под живую музыку московской фолк-группы.