В Симферополе вводят в работу детскую музыкальную школу № 2 — после капремонта

Так, в ходе капитального ремонта были организованы работы по замене дверей и окон, систем отопления, электричества, водоснабжения и канализации. Строители возвели новые перегородки и обустроили эвакуационную пожарную лестницу, отремонтировали фасад и кровлю, а также укрепили все основные конструкции здания. Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории, в полном объеме приобретено необходимое оборудование и мебель, оргтехника и музыкальные инструменты.
Сергей Аксёнов переговорил с руководством музыкальной школы, выразив признательность за вклад в развитие подрастающего поколения крымчан. В добрый час! Теперь дети смогут получать дополнительное образование в максимально комфортных и современных условиях, — сказал Глава Крыма. Глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев проинформировал, что в отремонтированных помещениях, рассчитанных на 140 человек, разместятся вокально-хоровой, оркестровый, теоретический отделы и отдел народных инструментов.
Отдельно сообщается о планах привести в порядок основное здание Симферопольской детской музыкальной школы № 2, расположенное на улице Жуковского. Стоимость работ составит порядка 400 млн рублей, завершить их планируется в течение двух лет.
СПРАВКА. Здание с помещениями по адресу ул. Шмидта, 2 в городе Симферополе было передано из республиканской собственности в муниципальную в конце 2023 года. Ранее здесь размещался «меджлис», признанный экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Решение о национализации заброшенного строения также было принято в 2023 году.