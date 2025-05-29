В Симферополе вводят в работу детскую музыкальную школу № 2 — после капремонта

Так, в ходе капитального ремонта были организованы работы по замене дверей и окон, систем отопления, электричества, водоснабжения и канализации. Строители возвели новые перегородки и обустроили эвакуационную пожарную лестницу, отремонтировали фасад и кровлю, а также укрепили все основные конструкции здания. Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории, в полном объеме приобретено необходимое оборудование и мебель, оргтехника и музыкальные инструменты.