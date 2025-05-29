Казань отметит День России концертом и салютом

Главным событием станет концерт с участием народных коллективов и звезд татарской эстрады, который завершится красочным фейерверком.
Организацией мероприятий занимается специальный комитет под руководством главы исполкома Рустема Гафарова. На подготовку выделено 8,4 миллиона рублей. С 9 июня в городе начнется украшение площадок и приведение их в порядок.
Праздничные программы также пройдут в парках, скверах и дворах Казани. Управление культуры и служба гражданской защиты отвечают за безопасность и проведение салюта. В прошлом году на аналогичные мероприятия город потратил сопоставимую сумму.
Напомним, в Татарстане назвали требования к жертвенным животным на Курбан-байрам.