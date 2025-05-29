Каким будет начало лета в Беларуси, рассказали синоптики

«Текущая рабочая неделя проходит под знаком дождливой погоды. Так, за период с 26 по 28 мая в центральных и восточных районах страны сумма выпавших осадков составила от 51% до 75% месячной нормы. Местами количество выпавшей небесной влаги приблизилось к норме месяца. Период дождей сохранится в стране и в заключительные дни мая, однако они уже будут не такими интенсивными», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 30 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 7−13 градусов выше нуля. Днем будет 17−23 градуса тепла.
В субботу, 31 мая, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7−13 градусов выше нуля. Днем плюс 18−24 градуса.
«В первый день календарного лета погода ненадолго возьмет передышку от дождей. Однако она будет недолгой. Уже в понедельник Беларусь вновь накроют поля фронтальной облачности. Поэтому периодически будут отмечаться дожди различной интенсивности, не исключены сильные дожди, высока вероятность гроз», — отметили в Белгидромете.
Воскресенье, 1 июня, пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6−13 градусов выше нуля. Днем будет 17−24 градуса со знаком плюс, по западу — до плюс 26 градусов.
В понедельник, 2 июня, ночью преимущественно по западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами возможны грозы, днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 8 по востоку до плюс 16 по западу. Днем будет 19−26 градусов тепла, местами 16−18 градусов выше нуля.
Во вторник, 3 июня, на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−16 градусов тепла, днем будет плюс 17−24 градуса.
В среду, 4 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до плюс 13 градусов тепла. Днем будет 19−26 градусов со знаком плюс.
«В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться туманы. Видимость в тумане может ухудшаться до 500 м и менее. Поэтому в ближайшее время на дорогах стоит быть крайне внимательными как водителям, так и пешеходам», — проинформировали в Белгидромете.