Каким будет начало лета в Беларуси, рассказали синоптики

«Текущая рабочая неделя проходит под знаком дождливой погоды. Так, за период с 26 по 28 мая в центральных и восточных районах страны сумма выпавших осадков составила от 51% до 75% месячной нормы. Местами количество выпавшей небесной влаги приблизилось к норме месяца. Период дождей сохранится в стране и в заключительные дни мая, однако они уже будут не такими интенсивными», — рассказали в Белгидромете.