Бойтесь передозировки: чем так полезна омега-3 и как правильно ее принимать

— То есть омега-3 кислоты не только улучшают жизнь, но и прямо-таки удлиняют ее, — подчеркнула Лисицына. — Более того, согласно швейцарскому исследованию DO-HEALTH, всего один грамм добавки в день за три года использования продлевает жизнь на целых четыре месяца. Участники, принимавшие омегу-3, старели медленнее, чем положено по паспорту. Биологический возраст оценивался с помощью показателей метилирования ДНК (DNAm), что позволило сделать вывод, что омега-3 замедляет процессы старения на клеточном уровне.