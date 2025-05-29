Бойтесь передозировки: чем так полезна омега-3 и как правильно ее принимать

Омега-3 — это комплекс жирных кислот, которые являются незаменимыми для нормальной работы нашего организма. Почему ее советуют употреблять почти каждому человеку, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светланой Лисицыной.
Чем так важна для организма омега-3.
Существует 11 различных кислот. Среди них наиболее важные:
эйкозапентаеновая (ЭПК/EPA), докозагексаеновая (ДГК/DHA), альфа-линоленовая (АЛК/ALA).
— Наш организм не может самостоятельно синтезировать омега-3, кроме альфа-линоленовой, — отметила специалист. — Именно поэтому получать мы ее мы можем только из питания или в виде добавок.
При этом омега-3 кислоты и правда жизненно необходимы нашему организму, рассказала диетолог:
они участвуют в обменных процессах;защищают сердце и сосуды;поддерживают работу мозга и иммунной системы;обладают противовоспалительными свойствами;улучшают функционирование мозга;спасают от депрессии.
— То есть омега-3 кислоты не только улучшают жизнь, но и прямо-таки удлиняют ее, — подчеркнула Лисицына. — Более того, согласно швейцарскому исследованию DO-HEALTH, всего один грамм добавки в день за три года использования продлевает жизнь на целых четыре месяца. Участники, принимавшие омегу-3, старели медленнее, чем положено по паспорту. Биологический возраст оценивался с помощью показателей метилирования ДНК (DNAm), что позволило сделать вывод, что омега-3 замедляет процессы старения на клеточном уровне.
Какой эффект дает прием омеги-3 для внешности.
Кроме того, прием омеги-3 может положительно сказываться на внешности человека:
она делает кожу более увлажненной и эластичной;борется с акне;предотвращает возникновение морщин и преждевременное старение;делает волосы блестящими и шелковистыми.
— Докозагексаеновая кислота (DHA) входит в состав клеточных мембран, которые играют важную роль в состоянии кожи. Эйкозапентаеновая кислота (EPA) регулирует выработку кожного сала и может использоваться для лечения различных форм дерматитов, — добавила специалист.
Кому особенно полезно принимать омегу-3.
Особенно полезна омега-3:
людям с заболеваниями сердца и сосудов;женщинам в период менопаузы (уменьшает проявления симптомов климакса);при заболеваниях обмена веществ (лишний вес или, наоборот, недостаток веса);как общеукрепляющее средство для повышения иммунитета.
— Омега-3 способствует поддержанию нормальной функции мозга, помогает быть устойчивым при стрессовых ситуациях и эмоциональных нагрузках. Также она участвует в формировании сетчатки глаза, следовательно, при ее недостатке частым проявлением бывает «синдром сухого глаза», который часто бывает при длительной работе с компьютером, — пояснила врач.
Кому стоит принимать омегу-3 с осторожностью:
людям старше 70 лет;при нарушениях функции печени;при одновременном приеме с пероральными антикоагулянтами, так как увеличивается время кровотечения.
Суточная норма омеги-3.
Важно не сильно увлекаться омегой и пить ее в рамках нормы, предупредила диетолог.
Норма омеги-3: от 0,8 до 1,6 грамма в сутки.
— Обычная суточная доза 1−2 грамма. При некоторых состояниях и заболеваниях дозу по рекомендации врача можно увеличивать до 4−6 граммов в сутки, — объяснила врач.
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Опасная доза омеги-3.
Более 8 граммов в сутки употреблять не рекомендуют, подчеркнула специалист. При использовании более высоких доз возможны побочные эффекты:
диарея или запор;метеоризм;отрыжка;изменения вкуса;потеря или извращение аппетита;возможны изменения активности печеночных ферментов;возможно снижение артериального давления;аллергическая реакция.
Как правильно принимать омегу-3:
Омегу-3 лучше принимать утром во время завтрака или сразу после завтрака, запивая ½ стакана воды. Она отлично усваивается с витаминами Д, Е, витаминами группы В, цинком, магнием. Не рекомендуется принимать одновременно омегу-3 и препараты железа и кальция. Рекомендуется делать перерыв в 2−3 часа между приемами омеги-3 и этими препаратами.
В каких продуктах содержится омега-3:
в лососе (основной источник);других видах рыб, таких как сардины, угорь, тунец, форель, скумбрия, сельдь, анчоусы и др;морепродуктах, например, в кальмарах, креветках и устрицах;грецких орехах;брюссельской и цветной капусте;сое;семенах чиа (очень большое содержание омеги-3) — эти семена можно добавлять в йогурты, десерты, салаты;льняном масле и печени трески.
— Эти продукты рекомендуется употреблять регулярно любому человеку, который ценит свое здоровье и хочет жить долго и счастливо. Поэтому будьте внимательны к своему питанию, — посоветовала специалист.
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