В Омске отметили 29-летие СИБИТа масштабным студенческим фестивалем

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) был основан в 1996 году и за 29 лет стал одним из крупнейших негосударственных вузов Омской области. Институт предлагает программы бакалавриата и магистратуры по 17 профилям подготовки, включая такие популярные направления, как экономика, юриспруденция, менеджмент, управление персоналом и прикладная информатика. Особое внимание вуз уделяет не только профессиональным компетенциям студентов, но и развитию их личностных качеств.