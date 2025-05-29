В Омске отметили 29-летие СИБИТа масштабным студенческим фестивалем

В Омске в честь дня рождения Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) прошел студенческий фестиваль «Учись. Твори. Мечтай». Мероприятие собрало студентов, преподавателей, сотрудников вуза и гостей на одной площадке, объединив их через спорт, творчество и общение.
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) был основан в 1996 году и за 29 лет стал одним из крупнейших негосударственных вузов Омской области. Институт предлагает программы бакалавриата и магистратуры по 17 профилям подготовки, включая такие популярные направления, как экономика, юриспруденция, менеджмент, управление персоналом и прикладная информатика. Особое внимание вуз уделяет не только профессиональным компетенциям студентов, но и развитию их личностных качеств.
«В условиях глобальных изменений важно, чтобы молодежь осознавала свою роль в построении сильного государства. Образование в СИБИТ — это не только знания, но и воспитание ответственности и патриотизма», — отметил ректор СИБИТа Максим Родионов.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Фестиваль «Учись. Твори. Мечтай» стал ключевым событием празднования дня рождения вуза. Его основная цель — сплочение институтского сообщества, поддержка молодежных инициатив и популяризация здорового образа жизни, творчества и социальной ответственности.
Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной. Участники смогли посетить спортивный мастер-класс «Зарядка со звездой», танцевальные занятия, а также уникальную демонстрацию работы собак-поводырей. Психологический тренинг «Стресс и эмоции» помог участникам лучше понять свои чувства, а кулинарный мастер-класс «Дизайн капкейков» подарил всем сладкие эмоции.
Особый интерес вызвали интеллектуальные активности: сборка гигантской головоломки (Дженга и мост Да Винчи), интеллектуальный квиз и арт-пространство известного художника-шаржиста Анастасии Терсковой. Для любителей творчества провели мастер-класс по созданию мини-букетов от студии цветов «Феникс».
В завершение фестиваля состоялся праздничный концерт с участием студентов и представителей общественной организации «Сила Сибири» под руководством Михаила Шивлякова. Гостей порадовали беспроигрышная лотерея с 400 порциями мороженого и розыгрыш брендированного торта.
Фестиваль направлен на создание творческой и доброжелательной среды, которая способствует развитию лидерских качеств у молодежи.
«Современная молодежь стремится к интерактивному взаимодействию, и мы видим, что такие мероприятия находят живой отклик. В этом году количество желающих принять участие было так велико, что пришлось организовать предварительную запись», — подчеркнул проректор по воспитательной работе СИБИТа Вячеслав Ахметов.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Студенты не остались в стороне и рассказали как им живется в большой студенческой семье СИБИТа.
«В СИБИТе учеба становится не просто процессом получения знаний, а источником вдохновения. Здесь можно совмещать учебу с творчеством и развивать себя во всех направлениях», — рассказала студентка 4 курса Яна Сахаутдинова.
Фестиваль «Учись. Твори. Мечтай» стал примером единства как преподавателей, так и студентов, который зарядил всех участников новой порцией драйва и позитива. Организаторы отметили, что идеи, предложенные ребятами на фестивале, получат развитие в будущих проектах вуза.