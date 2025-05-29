Самый кассовый мультфильм в истории «Нэчжа побеждает Царя драконов» вышел в России

С решения этой проблемы и начинается «Нэчжа побеждает Царя драконов». Наставник главного героя Тайи Чжэньжэнь берется изготовить новые оболочки для Нэчжа и Ао Бина. Параллельно Царь драконов вместе с братьями и сестрой приступает к осуществлению своего плана по освобождению из подводной тюрьмы, где они должны сторожить полчища побежденных демонов, что де-факто делает их такими же пленниками. Уверенный в смерти сына, Царь драконов приказывает атаковать родной город Нэчжа. Это приводит к тому, что и новое тело Ао Бина обращается в прах. Тогда юный дракон временно подселяется в тело Нэчжа. Друзьям придется делить его до тех пор, пока они не добудут восстанавливающий эликсир, который позволит начать процесс регенерации заново. Сделать это можно только во Дворце нефритовой пустоты, где восседают такие же бессмертные, как Тайи Чжэньжэнь. Нэчжа необходимо пройти три испытания, чтобы тоже стать бессмертным — и в награду получить любой артефакт, какой пожелает. На время этого квеста война между драконами и людьми прекращается. Однако герои еще не знают, что происходящим искусно манипулирует таинственная фигура, пока что остающаяся в тени.