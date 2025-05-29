Опубликован прогноз магнитных бурь на 30 мая 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
30 мая ожидается жуткая геомагнитная буря, сила которой составит 5 баллов. Она начнется в 18:00 и продлится весь вечер, ночь и даже весь следующий день. Более того, шторм продолжится вплоть до 4 июня.
Геошторм будет сильным и долгим. Из-за этого у метеочувствительных людей может быть сильное ухудшение самочувствия. Среди симптомов головокружение, мигрени и головные боли, обострение хронических заболеваний, перепады давления, апатия.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.