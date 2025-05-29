В омских школах открылись пришкольные лагеря

В период летних каникул в 104 школах города Омска будут работать пришкольные лагеря. Как сообщил мэр Сергей Шелест, за лето в них отдохнут 10, 5 тысяч детей младших и средних классов.
В пришкольном лагере дети будут находиться почти весь день, а вечер и ночь проводить дома. Работа лагерей будет строиться по трем направлениям: оздоровительному, воспитательному и творческо-игровому. Для ребят организуют спортивные игры, состязания и квесты, экскурсии по городу и посещение музеев.
Смена рассчитана на 11 дней, время пребывания в лагере — с 8:30 до 14:30. За это время детей покормят завтраком и обедом. Как сообщил мэр, за питание школьников их родителям платить не придется — его оплатит бюджет.
Работа детских пришкольных лагерей продлится в школах Омска с 26 мая по 19 июля.