В омских школах открылись пришкольные лагеря

В пришкольном лагере дети будут находиться почти весь день, а вечер и ночь проводить дома. Работа лагерей будет строиться по трем направлениям: оздоровительному, воспитательному и творческо-игровому. Для ребят организуют спортивные игры, состязания и квесты, экскурсии по городу и посещение музеев.