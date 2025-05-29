СК установил тысячу пользователей экстремистской платформы «Новая Беларусь»

В пресс-службе уточнили, что следователи располагают информацией, касающейся структуры экстремистского формирования, его участниках, руководителях, целях и мотивах функционирования. Вместе с тем есть достоверная информация в отношении более чем тысячи пользователей, которые прошли регистрацию в приложении указанной платформы и включенных в ее состав иных сервисов.