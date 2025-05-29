СК установил тысячу пользователей экстремистской платформы «Новая Беларусь». Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что ведомство расследует уголовное дело в отношении участников, а также руководителя экстремистского формирования Павла Либера, объединенных интерактивной платформой «Новая Беларусь».
В СК обращают внимание, что противоправную деятельность участников названного формирования, в том числе активных пользователей, которые находятся в Беларуси, пресекли правоохранительные органы.
В пресс-службе уточнили, что следователи располагают информацией, касающейся структуры экстремистского формирования, его участниках, руководителях, целях и мотивах функционирования. Вместе с тем есть достоверная информация в отношении более чем тысячи пользователей, которые прошли регистрацию в приложении указанной платформы и включенных в ее состав иных сервисов.
В Следственном комитете добавили, что в рамках расследования уголовного дела участникам экстремистского формирования, в зависимости от степени участия в совершении преступления, были предъявлены обвинения, отдельные фигуранты были заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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