Первый отель на трассе М-12 построили в Нижегородской области

Об этом сообщили в рамках XI Форума дорожных инициатив на пленарной сессии, посвящённой развитию придорожных территорий и внедрению современных технологий в дорожной отрасли.
В обсуждении приняли участие представители государственной компании «Автодор», АО «ДОМ.РФ», эксперты Высшей школы экономики, а также руководители региональных ведомств и представители бизнеса. Участники сессии отметили, что развитие качественной инфраструктуры вдоль трасс напрямую влияет на привлекательность территорий и способствует росту туризма.
Особое внимание было уделено успешному опыту Владимирской и Нижегородской областей, где создание многофункциональных зон (МФЗ) уже дало ощутимые результаты. Республика Алтай и Кузбасс также начали работу по внедрению аналогичных проектов, опираясь на наработки «Автодора».
Первый отель открылся на 421-м километре трассы, недалеко от города Арзамас. Он входит в состав МФЗ и станет удобной остановкой для водителей и путешественников. В гостинице оборудовано 45 номеров: 43 стандартных площадью 18 кв. метров и два увеличенной площади — по 27 кв. метров. Последние адаптированы для семейного проживания и людей с ограниченными возможностями. Каждый номер оснащён ванной комнатой с душевой кабиной, кондиционером, цифровым телевидением, Wi-Fi, телефоном, холодильником и гардеробом. В здании отеля также будет работать круглосуточное кафе с горячим питанием, кофейная зона и прачечная. Для гостей предусмотрено 24 парковочных места для автомобилей разных категорий. На территории также обустроены детская площадка и зона для выгула собак.
Близость отеля к туристическому маршруту «Арзамас — Дивеево — Саров» (всего 35 км) делает его удобной точкой размещения для путешественников. Кроме того, рядом находится православный киот с иконами Пресвятой Богородицы «Умиление» и преподобного Серафима Саровского.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области планируют восстановить 136,7 км дорог, пострадавших при строительстве трассы М-12.