Первый отель на трассе М-12 построили в Нижегородской области

Первый отель открылся на 421-м километре трассы, недалеко от города Арзамас. Он входит в состав МФЗ и станет удобной остановкой для водителей и путешественников. В гостинице оборудовано 45 номеров: 43 стандартных площадью 18 кв. метров и два увеличенной площади — по 27 кв. метров. Последние адаптированы для семейного проживания и людей с ограниченными возможностями. Каждый номер оснащён ванной комнатой с душевой кабиной, кондиционером, цифровым телевидением, Wi-Fi, телефоном, холодильником и гардеробом. В здании отеля также будет работать круглосуточное кафе с горячим питанием, кофейная зона и прачечная. Для гостей предусмотрено 24 парковочных места для автомобилей разных категорий. На территории также обустроены детская площадка и зона для выгула собак.