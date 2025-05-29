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Виталий Хоценко одобрил создание Центра организации дорожного движения в Омской области

Инициатива была поддержана на заседании регионального кабинета министров.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области будет создан Региональный центр организации дорожного движения (РЦОДД). Инициатива была одобрена Виталием Хоценко.

Новый центр станет ключевым звеном в управлении дорожным движением и пассажирскими перевозками в регионе. Его основная цель — повышение эффективности транспортной системы за счет внедрения современных технологий и централизованного подхода. РЦОДД также возьмет на себя роль оператора интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая активно развивается в Омской области с 2023 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Мы внедряем современные технологии, чтобы сделать дороги Омской области безопаснее и удобнее для всех участников движения. РЦОДД станет ключевым элементом этой работы», — подчеркнул губернатор.

Центр будет координировать работу пассажирских перевозок на пригородных и межмуниципальных маршрутах, участвовать в разработке и внедрении современных схем организации дорожного движения для снижения пробок и транспортных задержек. Это позволит улучшить качество транспортного обслуживания населения и оптимизировать маршруты с использованием данных автоматизированных систем. В будущем в задачи РЦОДД войдут контроль фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весогабаритного контроля.