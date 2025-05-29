Виталий Хоценко одобрил создание Центра организации дорожного движения в Омской области

Новый центр станет ключевым звеном в управлении дорожным движением и пассажирскими перевозками в регионе. Его основная цель — повышение эффективности транспортной системы за счет внедрения современных технологий и централизованного подхода. РЦОДД также возьмет на себя роль оператора интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая активно развивается в Омской области с 2023 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».