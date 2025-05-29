В минздраве Красноярского края нашли виноватых в проблемах с обеспечением лекарствами

Также замминистра не организовала своевременно мероприятия по работе в системе «Электронный бюджет» с 1 января 2025 года. Реестр субсидий из краевого бюджета не был сформирован, что не позволило заключить соглашение о предоставлении субсидий на лекарства, которые не были закуплены вовремя по госконтрактам.