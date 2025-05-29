В минздраве Красноярского края нашли виноватых в проблемах с обеспечением лекарствами

Представители ведомства отметили, что отдел лекарственного обеспечения своевременно направил в отдел госзакупок всю необходимую информацию для закупки необходимых препаратов.
Замминистра по финансово-экономическим вопросам, выступая руководителем контрактной службы, ненадлежащим образом исполнила свои обязанности. С момента вступления в должность в конце августа 2024 года она не принимала достаточных мер для закупки лекарств, а также принимала, выходя за пределы своих полномочий, решения, создавшие риски нарушения прав граждан на доступ к гарантированной законом медпомощи.
Также замминистра не организовала своевременно мероприятия по работе в системе «Электронный бюджет» с 1 января 2025 года. Реестр субсидий из краевого бюджета не был сформирован, что не позволило заключить соглашение о предоставлении субсидий на лекарства, которые не были закуплены вовремя по госконтрактам.
Еще один участник этого нарушения — начальник отдела государственных закупок. Чиновница незаконно остановила обработку заявок отдела лекарственного обеспечения для последующего направления в Агентство государственных закупок на приобретение лекарственных препаратов на 2025 год с начала октября по 15 ноября 2024 года, то есть на 1,5 месяца.
В министерстве отметили, что пока не могут привлечь виновников ситуации к дисциплинарной ответственности, так как они находятся на больничном.