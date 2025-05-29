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Купальный сезон в Самаре в 2025 году начнется до 15 июня

В мэрии рассказали, когда в Самаре подготовят пляжи для купания.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре установилась жаркая погода, и жители города интересуются, когда же начнется купальный сезон. О конкретных сроках рассказали в мэрии. Планируется, что сезон стартует до 15 июня.

— После снижения уровня воды в Саратовском водохранилище будет проведена очистка территории городских пляжей от мусора и топняка, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

После того, как власти получат согласование от всех надзорных органов, на пляжи начнут завозить песок. А после этого будут устанавливать оборудование.

В прошлом году купальный сезон в Самаре также стартовал в середине июня. Ранее сообщалось, что в 2025 году в городе станет больше пляжей.