Дожди под прогревом солнца: какой будет погода в Москве в последние выходные мая

В предстоящие выходные в столичном регионе станет прохладнее, а также местами пройдут небольшие дожди. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Уже в пятницу, 30 мая, средняя температура воздуха в столице начнет опускаться, и в регионе станет прохладнее.
— Максимальная температура воздуха в дневные часы составит около 25−27 градусов в Москве, а по области — около 22−27 градусов. Ночью температура воздуха в городе будет плюс 16−18 градусов, по области — плюс 10−15 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока, достаточно плотный, со скоростью 6−11 метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет и составит 746 миллиметров ртутного столба, — рассказал специалист.
А вот гроза, которая ожидается в столичном регионе в пятницу, Москву обойдет стороной, уверен синоптик.
— Во второй половине дня может пройти небольшой дождь, но зона грозового фронта, скорее всего, будет лежать гораздо восточнее Москвы и захватит Орехово-Зуево, Можайский и Сергиево-Пасадский районы, — перечислил Ильин.
Какая погода будет в Москве в начале лета.
Небольшие дожди будут и в субботу, отметил метеоролог:
— В течение дня 31 мая под прогревом солнца начнет развиваться кучевая облачность, поэтому к концу дня могут пройти дожди. Но столбики термометров будут показывать те же значения, что и в пятницу: плюс 25−27 градусов. Ветер будет юго-западного направления, а затем переменится на западное и будет двигаться со скоростью 6−11 метров в секунду. Но не исключены порывы до 15 метров в секунду.
В воскресенье, 1 июня, станет еще прохладнее, так как ветер переменит свое направление на северное.
— Температура воздуха ожидается на уровне плюс 20−25 градусов. Но это тоже нормальные значения, которые соответствует климату начала июня. В ночные часы столбики термометров все так же будут колебаться около отметки плюс 16−18 градусов в Москве и плюс 10−15 градусов по области. Ветер повернет на северо-запад, будет тоже достаточно плотный, по силе составит около 5−10 метров в секунду, — сообщил синоптик.
Атмосферное давление в субботу и воскресенье составит 746 миллиметров ртутного столба, но уже к понедельнику подрастет.
— Атмосферное давление в начале следующей недели будет колебаться в районе 750 миллиметров ртутного столба. При этом не исключены дожди. Температура воздуха в Москве и области будет около плюс 21−26 градусов, осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит плюс 8−13 градусов, — добавил Ильин.
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