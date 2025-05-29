Дожди под прогревом солнца: какой будет погода в Москве в последние выходные мая

— В течение дня 31 мая под прогревом солнца начнет развиваться кучевая облачность, поэтому к концу дня могут пройти дожди. Но столбики термометров будут показывать те же значения, что и в пятницу: плюс 25−27 градусов. Ветер будет юго-западного направления, а затем переменится на западное и будет двигаться со скоростью 6−11 метров в секунду. Но не исключены порывы до 15 метров в секунду.