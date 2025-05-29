Какие пособия положены будущим и молодым родителям в Челябинской области, рассказали в Соцфонде

Пособия на детей в Челябинской области могут получать женщины, только ожидающие ребёнка. Пособие по беременности и родам уже получили 5904 женщины. Для работающих будущих мам оно рассчитывается индивидуально и зависит от заработка. Также молодые мамы получают единовременное пособие при рождении ребёнка в размере 26 941,71 рубля. В Челябинской области эта сумма дополнительно увеличивается на районный коэффициент 1,15, в Озёрске и Снежинске — на 1,3, а в Трёхгорном — на 1,2. Это разовая мера поддержки, которую родители или опекуны получают на каждого родившегося ребёнка в семье.