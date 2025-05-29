Какие пособия положены будущим и молодым родителям в Челябинской области, рассказали в Соцфонде

Пособия на детей в Челябинской области могут получать женщины, только ожидающие ребёнка. Пособие по беременности и родам уже получили 5904 женщины. Для работающих будущих мам оно рассчитывается индивидуально и зависит от заработка. Также молодые мамы получают единовременное пособие при рождении ребёнка в размере 26 941,71 рубля. В Челябинской области эта сумма дополнительно увеличивается на районный коэффициент 1,15, в Озёрске и Снежинске — на 1,3, а в Трёхгорном — на 1,2. Это разовая мера поддержки, которую родители или опекуны получают на каждого родившегося ребёнка в семье.
— Выплату может оформить один из родителей на каждого ребёнка. При рождении у семьи двойняшек или тройняшек выплата будет произведена на каждого, — отметил исполняющий обязанности управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Единое пособие положено также семьям, которые ждут рождения малыша и нуждаются в помощи. Среднедушевой доход для этой выплаты не должен превышать прожиточный минимум на человека, для жителей Челябинской области он составляет 16 314 рублей. Будущие мамы в таком случае получат от 8 891 рубля до 17 782 рублей. В регионе эту выплату сейчас получают 2 737 беременных женщин.
Когда радостное событие в семье уже произошло, родители имеют право на ежемесячную выплату на ребёнка до достижения им 17 лет. Размер ежемесячного пособия — от 7 912,5 рублей до 15 825 рублей. В Челябинской области единое пособие выплачивают родителям 202 082 детей.
При этом, если семья уже получает выплаты на старшего ребёнка, на новорожденного они придут автоматически.
— С 2025 года стало проще оформить единое пособие на новорождённого ребенка для семей с несколькими детьми. Если женщина уже получает выплату на старших детей, пособие на новорождённого назначается отделением Соцфонда без дополнительной проверки нуждаемости. Размер пособия будет таким же, как и для старших детей, а срок выплаты совпадет со сроком уже назначенного пособия, — уточнил Владимир Шаронов.
Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в Челябинской области получают 24 595 семей. Для работающих родителей оно составляет от 11 619,40 рублей до 68 995,48 рублей, для неработающих — 11 619,40 рублей. Причём неработающие родители могут выбрать между этим пособием или единым.
Самая существенная мера поддержки для молодых родителей — материнский капитал. В 2025 году в регионе на него оформили уже 5 070 сертификатов.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки можно на сайте СФР по Челябинской области в разделе «Семья с детьми» или по телефону: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).
Напомним, с мая в России вступил в силу ряд важных изменений, касающихся семейных выплат, выдачи кредитов, маркировки продуктов и алиментов.