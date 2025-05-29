Экс-наставнику «КС» Осинькину вручили знак «За заслуги перед Самарской областью»

Награду бывшему главному тренеру «зелено-бело-синих» передал губернатор Вячеслав Федорищев. Подробностями встречи поделился в своем телеграм-канале в четверг днем.
Глава губернии напомнил: за 5 лет работы (с июля 2020-го) Игорь Осинькин организовал команду, которая «яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране».
«194 матча, много побед, невероятные эмоции болельщиков. Достойная и самоотверженная работа. Любовь и уважение болельщиков, постоянная поддержка со стороны команды», — написал губернатор.
Но добавил, что в истории волжан наступил этап перемен:
«Сотрудничество “Крыльев Советов” и Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области».
Ранее в интернете появилась петиция с призывом сохранить Осинькина на посту главного тренера. Автор обратился к Федорищеву и подчеркнул: с отечественным специалистом в губернии появилась «молодая и самобытная команда».
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