Вы будете смеяться, но центр Кишинева снова перекроют: На всю субботу, 31 мая, — теперь из-за концерта

Дорожное движение в центре столицы снова перекроют.
Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 05:00 31 мая до 05:00 1 июня дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре, в периметре улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина, будет перекрыто в связи с проведением концерта для молодёжи.
В указанный период общественный и частный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы. В то же время, в ночь с 31 мая на 1 июня график движения троллейбусов 2, 8, 10, 12, 22 и 25, а также автобусов 2, 5 и 33 будет продлён до 01:30.
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