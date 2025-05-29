Вы будете смеяться, но центр Кишинева снова перекроют: На всю субботу, 31 мая, — теперь из-за концерта

В указанный период общественный и частный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы. В то же время, в ночь с 31 мая на 1 июня график движения троллейбусов 2, 8, 10, 12, 22 и 25, а также автобусов 2, 5 и 33 будет продлён до 01:30.