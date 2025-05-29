В реверсивном режиме: в Челябинске изменится маршрут трамваев из-за ремонта моста

Из-за капитального ремонта моста на улице Черкасской в Металлургическом районе Челябинска трамвайные маршруты переходят на временную схему движения с 30 мая. Вагоны будут следовать по одному пути в реверсивном режиме, а позже для них построят временный мост. Об этом сообщает ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Этапы изменений:
1. С 15:00 30 мая по 15:00 2 июня: запланирована установка стрелочных переводов для реверсивного движения. Трамваи № 3, № 14, № 18, № 19, № 20 следуют от Депо № 2 в разные точки города (автовокзал, Чичерина, Чистопольская, Областная больница). Маршрут № 10 отменен.
2. С 15:00 2 июня: движение по мосту в реверсивном режиме по одному пути. Сохраняются маршруты № 3 (ЧМК — Автовокзал), № 9 (ЦХП — Коксохим), № 14 (ЦХП — Чичерина). Маршруты № 18 (Депо № 2 — Чистопольская), № 19 (ЧМК — Коксохим) и № 20 (Депо № 2 — Областная больница) следуют по измененным трассам.
Пассажирам рекомендуют автобусы № 15, 19, 24, 31, 35, 41, 42, 43, 71, 72 (маршруты № 31, 41, 71 усилят). Для экономии советуют использовать бесплатные пересадки в течение 60 минут или месячный безлимитный проездной по транспортной карте.