В реверсивном режиме: в Челябинске изменится маршрут трамваев из-за ремонта моста

Из-за капитального ремонта моста на улице Черкасской в Металлургическом районе Челябинска трамвайные маршруты переходят на временную схему движения с 30 мая. Вагоны будут следовать по одному пути в реверсивном режиме, а позже для них построят временный мост. Об этом сообщает ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».