«Один выглядит полностью как зубренок, у второго “талия” от зубра, а цвет — черный». Два зубренка родились у обычных коров на ферме в Беларуси

Два зубренка родились у обычных коров на ферме в Беларуси. Подробности пишет издание sb.by.
Сообщается, что 6 мая на молочно-товарном комплексе «Пашки» Шарковщинского района должна была отелиться обычная корова. Все шло своим чередом и тревожных симптомов не было.
— Обычная корова. Мы и представить себе не могли, что внутри нее не теленок, а зубренок растет, — вспоминает главный зоотехник МТК Марина Хаданенок.
По ее словам, в первые секунды после отела плод показался специалистам крайне крупным. Все дело в том, что телята чаще всего рождаются с весом примерно 30 килограммов, а этот весил около 50 кило. Главный зоотехник добавила, что корова умерла, но удалось спасти малыша.
Хаданенок отметила, что новорожденного поместили в отдельный домик, начали вскармливать и заметили, что это зубренок.
— Он буйный, стены начал бодать. Совсем не такой, как наши телята. К сену интерес проявил позже обычного, комбикорм ел нехотя. Но живой, энергичный — характер, как говорится, налицо, — рассказала главный зоотехник комплекса.
Зубрята родились у коров на ферме в Беларуси. Фото: sb.by.
Однако на этом история не закончилась и на ферме родился еще один зубренок.
— Да, у нас теперь их двое. Один выглядит полностью как зубренок, у второго чуть иная комплекция: «талия» от зубра, а цвет при этом черный, — обратил внимание директор Шарковщинского райагросервиса Михаил Коваленок.
Сообщается, что один зубренок живет вместе с телятами на ферме, а второй — с мамой. Директор рассказал и возможной дальнейшей судьбе зубрят:
— Пускай растут. Может, потом зоопарку передадим. Главное, чтобы здоровыми были.
Зубрята родились у коров на ферме в Беларуси. Фото: sb.by.
Говорится, что указанная история возникла не на пустом месте. Сотрудники ферм отмечают, что рядом с полем, на котором пасутся коровы, давно обитает одинокий зубр. Пастухи в 2024 году пытались отогнать его, но животное оказалось миролюбивым.
— Зубр никого не трогал: ни людей, ни быков. Просто выбрал себе одну корову и ходил за ней весь день. Прямо ухаживал, — сказала главный зоотехник.
Вместе с тем заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Павел Гештовт заметил, что в истории были случаи, когда зубры, не находя себе пары, прибивались к стадам домашних коров. Он уточнил, что подобное случалось в период гона.
— Описанный случай редкий, но не сенсационный, — подчеркивает специалист.
Также сказано, что у коров и зубров одинаковое количество хромосом — 60. Животные принадлежат к семейству быков.
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