«Один выглядит полностью как зубренок, у второго “талия” от зубра, а цвет — черный». Два зубренка родились у обычных коров на ферме в Беларуси

По ее словам, в первые секунды после отела плод показался специалистам крайне крупным. Все дело в том, что телята чаще всего рождаются с весом примерно 30 килограммов, а этот весил около 50 кило. Главный зоотехник добавила, что корова умерла, но удалось спасти малыша.