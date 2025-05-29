35 лет назад Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР

Сам Ельцин в «Записках президента» вспоминал, как впервые оказался в кабинете Председателя ВС РСФСР: «Помню, как мы с Львом Сухановым впервые вошли в кабинет Воротникова Кабинет огромный, и Лев Евгеньевич изумленно сказал: “Смотрите, Борис Николаевич, какой кабинет отхватили!” Я в своей жизни уже успел повидать много кабинетов. И все-таки этот мягкий, современный лоск, весь этот блеск и комфорт меня как-то приятно кольнули.