В центре Омска заменят трамвайные пути — движение будет временно перекрыто

Маршрутка № 385 в направлении городка Нефтяников будет следовать с улицы Герцена с левым поворотом на улицу Октябрьскую, далее по улицам Орджоникидзе, Кемеровской и Красный Путь. В обратном направлении по схеме: Красный Путь— 7-я Северная—Орджоникидзе— Октябрьская—Герцена, далее по утвержденной схеме.