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В центре Омска заменят трамвайные пути — движение будет временно перекрыто

Трамваи остановят совсем, а автобусные маршруты изменятся.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 30 мая, с 22:00 на несколько дней будет перекрыт для движения транспорта перекресток улиц Герцена и Октябрьская. Здесь будет произведена полная замена трамвайных путей.

Из-за проведения ремонтных работ движение всех видов транспорта по перекрестку будет запрещено. Автобусные маршруты проследуют по измененным схемам, а движение трамвая № 7 на этот период отменят.

Маршрутка № 385 в направлении городка Нефтяников будет следовать с улицы Герцена с левым поворотом на улицу Октябрьскую, далее по улицам Орджоникидзе, Кемеровской и Красный Путь. В обратном направлении по схеме: Красный Путь— 7-я Северная—Орджоникидзе— Октябрьская—Герцена, далее по утвержденной схеме.

Автобусы № 500 в обоих направлениях поедут по улицам Герцена—Октябрьская—Орджоникидзе—7-я Северная, далее по утвержденной схеме.

Автобусы по маршрутам № 32, 34, 39, 42, 51, 72, 79, 94, 222, 350, 359, 414, 503, 550 будут объезжать закрытый участок в обоих направлениях по улицам Герцена— Октябрьская—Орджоникидзе—7-я Северная—Герцена.

Ремонт трамвайных путей, а следовательно и перекрытие перекрестка, продлится до 5:00 2 июня.