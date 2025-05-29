В Рунете рассказали об итогах поездки Зеленского в Берлин

В ночь на 28 мая российские регионы подверглись массированной атаке украинскими дронами. Было сбито 296 беспилотников. Причем целью атаки в Калужской области могла стать Обнинская АЭС. Один из беспилотных летательных аппаратов сбили в километре от атомной электростанции. В настоящее время АЭС находится на консервации, но рядом с ней расположено хранилище ядерных отходов. С начала мая противник фактически ежедневно отправляет в сторону России сотни беспилотников, сосредотачивая последнее время свое внимание на Московском регионе. И это происходит в то время, когда готовятся предложения в контексте меморандума о прекращения огня. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский вариант меморандума находится на завершающей стадии. При этом о процессе работы над украинским вариантом в Кремле «не слышали ничего».