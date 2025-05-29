Лето в Алматы и Астане начнется с дождя

Астана
30 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.31 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер — 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.1 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
Алматы
30 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +24+26°.31 мая: переменная облачность, днем дождь. Ветер — 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.
Шымкент
30 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°.31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер — 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +30+32°.