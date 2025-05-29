Лето в Алматы и Астане начнется с дождя

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, какой погодой закончится весна и начнется лето в Астане, Алматы и Шымкенте. Специалисты составили прогноз погоды на 30, 31 мая и 1 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.