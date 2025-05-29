Путин призвал ввести льготы для многодетных отцов

«У нас на связи Голикова Татьяна Алексеевна. Мы сейчас не будем эту дискуссию открывать, но мы вас услышали. И по поводу первой вашей части. И второй, что касается мужчин, мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим… Нам надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно», — сказал Путин на встрече с многодетными семьями.