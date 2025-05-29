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Где в Новосибирске можно встретить ядовитую змею

НОВОСИБИРСК, 29 мая, ФедералПресс. В Новосибирске обитают ядовитые змеи и их укус может навредить человеку. В каких районах выше риск встретить опасность, прокомментировал биолог Алексей Яновский.

Источник: Reuters

«Гадюк в Новосибирске довольно много, они распространены в малонаселённых местах Колыванского и Северного районов», — цитирует Горсайт биолога.

Также в Новосибирской области встречаются щитомордники, около населенных пунктов, где есть навоз и гниющие опилки обитают ужи. Наибольшую опасность по словам Яновского для человека может нести именно гадюка. От ужей они отличаются отсутствием ярких оранжевых пятен по бокам.

В Новосибирской области гадюки обитают в населенных местах, от укусов страдают в основном собаки, вплоть до летального исхода.

Чтобы защитить себя от ядовитой змеи важно помнить, что трогать ее нельзя.