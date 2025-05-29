Где в Новосибирске можно встретить ядовитую змею

«Гадюк в Новосибирске довольно много, они распространены в малонаселённых местах Колыванского и Северного районов», — цитирует Горсайт биолога.
Также в Новосибирской области встречаются щитомордники, около населенных пунктов, где есть навоз и гниющие опилки обитают ужи. Наибольшую опасность по словам Яновского для человека может нести именно гадюка. От ужей они отличаются отсутствием ярких оранжевых пятен по бокам.
В Новосибирской области гадюки обитают в населенных местах, от укусов страдают в основном собаки, вплоть до летального исхода.
Чтобы защитить себя от ядовитой змеи важно помнить, что трогать ее нельзя.