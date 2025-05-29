Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Один из украинских командиров, причастных к атаке на Курск 15 апреля, Андрей Дзяний* внесен в список террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
«Дзяний* Андрей Анатольевич, 03.07.1975 г. р., г. Хмельницкий Хмельницкой области Украины», — значится в перечне.
Ранее в СК сообщили, что установлены три украинских командира, причастных к массированной атаке на Курск 15 апреля. Это командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил Украины полковник Андрей Дзяний* и его заместитель Виталий Сендзюк.
Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск, в результате погибла пожилая женщина, еще девять человек ранены, отмечали в СК.
* внесен в список террористов и экстремистов в РФ.