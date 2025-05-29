В Самаре из-за жары начали проводить аэрацию дорог и пешеходных зон

Сегодня на улицах города можно было заметить «передвижные фонтаны» — спецтехнику с поднятыми вверх форсунками. Они разбрызгивали воду на Ленинградке и на Гагарина. Это и есть аэрация. Обычно ее проводят только на автодорогах, теперь будут еще и на пешеходных зонах.