В Самаре из-за жары начали проводить аэрацию дорог и пешеходных зон

В Самару пришла летняя жара. Уже который день температура воздуха держится около +30 градусов. От зноя страдают не только люди, но и даже асфальт. Чтобы людям и дорогам было проще переносить жару, в городе запустили аэрацию. Что это такое, «КП-Самара» рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.
Сегодня на улицах города можно было заметить «передвижные фонтаны» — спецтехнику с поднятыми вверх форсунками. Они разбрызгивали воду на Ленинградке и на Гагарина. Это и есть аэрация. Обычно ее проводят только на автодорогах, теперь будут еще и на пешеходных зонах.
«Аэрацию всегда проводят при устойчивых высоких температурах, чтобы сохранить асфальт в рабочем состоянии и избежать его чрезмерного перегрева. При аэрации мы поднимаем струю воды в воздух. Вода постепенно оседает и охлаждает как сам асфальт, так и прилегающую территорию и воздух», — рассказал Евгений Владимирский.
Аэрацию на пешеходных зонах решили запустить в качестве эксперимента. Пока освежать таким образом будут улицу Ленинградскую и набережную Волги. При положительном эффекте аэрацию начнут проводить и на других территориях, где минимум тени и высокая проходимость пешеходов.
«Будем стараться регулярно выполнять аэрацию при температуре свыше 25−26 градусов», — отметил замглавы депгорхоза.