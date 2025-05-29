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В Самаре из-за жары начали проводить аэрацию дорог и пешеходных зон

«Передвижные фонтаны» запустили в Самаре, чтобы освежить город в удушливую жару.

Источник: Комсомольская правда

В Самару пришла летняя жара. Уже который день температура воздуха держится около +30 градусов. От зноя страдают не только люди, но и даже асфальт. Чтобы людям и дорогам было проще переносить жару, в городе запустили аэрацию. Что это такое, «КП-Самара» рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.

Сегодня на улицах города можно было заметить «передвижные фонтаны» — спецтехнику с поднятыми вверх форсунками. Они разбрызгивали воду на Ленинградке и на Гагарина. Это и есть аэрация. Обычно ее проводят только на автодорогах, теперь будут еще и на пешеходных зонах.

«Аэрацию всегда проводят при устойчивых высоких температурах, чтобы сохранить асфальт в рабочем состоянии и избежать его чрезмерного перегрева. При аэрации мы поднимаем струю воды в воздух. Вода постепенно оседает и охлаждает как сам асфальт, так и прилегающую территорию и воздух», — рассказал Евгений Владимирский.

Аэрацию на пешеходных зонах решили запустить в качестве эксперимента. Пока освежать таким образом будут улицу Ленинградскую и набережную Волги. При положительном эффекте аэрацию начнут проводить и на других территориях, где минимум тени и высокая проходимость пешеходов.

«Будем стараться регулярно выполнять аэрацию при температуре свыше 25−26 градусов», — отметил замглавы депгорхоза.