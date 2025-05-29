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Путин: власти обсуждают льготы для отцов в многодетных семьях

Путин: в РФ давно обсуждают вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские власти давно обсуждают вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, которые награждены орденом «Родительская слава».

В ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи Евгения Радионова, мать десяти детей из Екатеринбурга, обратилась к президенту ввести льготы для отцов в многодетных семьях.

«Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим», — сказал Путин.