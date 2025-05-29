В Ростовской области ввели карантин из-за опасного сорняка

В ведомстве рассказали, что сейчас местные жители не могут вывозить и продавать продукцию, выращенную на месте распространения горчака. Исключение сделали только для тех, кто оформит карантинный сертификат. Также нельзя выращивать семена и пасти скот, и это далеко не все ограничения.