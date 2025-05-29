В Ростовской области ввели карантин из-за опасного сорняка

В Волгодонске Ростовской области горчак ползучий заполонил 4,67 га, и из-за этого на территории в 142,6 га ввели карантин. Ситуацию прокомментировали в управлении Россельхознадзора.
В ведомстве рассказали, что сейчас местные жители не могут вывозить и продавать продукцию, выращенную на месте распространения горчака. Исключение сделали только для тех, кто оформит карантинный сертификат. Также нельзя выращивать семена и пасти скот, и это далеко не все ограничения.
Карантин отменят только после полного исчезновения сорняка, но на это может уйти до трех лет. Горчак ползучий имеет репутацию опасного многолетнего растения. Распространяется он обычно вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит, и вызывает отравление у животных, которые его едят.
Напомним, ранее донских аграриев предупредили о появлении льняной плодожорки.
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