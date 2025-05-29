Путин рассчитывает, что власти будут активнее помогать многодетным семьям

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти и бизнес будут активнее помогать многодетным семьям в решении конкретных проблем.
Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».
Президент в ходе встречи отметил, что государство постоянно дополняет меры поддержки семьи, выстраивает их в комплексную систему.
«Рассчитываю, что региональные, муниципальные власти, общественные объединения, бизнес также будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем», — подчеркнул Путин.