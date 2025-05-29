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Путин рассчитывает, что власти будут активнее помогать многодетным семьям

Путин: местные власти и бизнес должны активнее помогать многодетным семьям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти и бизнес будут активнее помогать многодетным семьям в решении конкретных проблем.

Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».

Президент в ходе встречи отметил, что государство постоянно дополняет меры поддержки семьи, выстраивает их в комплексную систему.

«Рассчитываю, что региональные, муниципальные власти, общественные объединения, бизнес также будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем», — подчеркнул Путин.