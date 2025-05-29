Терапевт Чернышова назвала опасные последствия приема корвалола

Это далеко не единственный лекарственный препарат, к приему которого нужно подходить с осторожностью. По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «ВМ» узнала у врача — терапевта-иммунолога Ирины Ярцевой.