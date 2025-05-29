Терапевт Чернышова назвала опасные последствия приема корвалола

Автомобильный юрист и правозащитник Лев Воропаев напомнил, что после приема корвалола и валокордина нельзя садиться за руль. Это грозит лишением водительских прав сроком от 1,5 года до 2 лет и штрафом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, чем еще может быть опасен корвалол.
По словам специалиста, корвалол является серьезным лекарственным препаратом, который можно применять строго по рекомендации врача и только по прямому назначению.
— Корвалол — это не лимонад. Его нельзя применять по своему желанию. Его должен назначить врач. В корвалоле содержится снотворное фенобарбитал. Это серьезное лекарственное средство, — объяснила Чернышова.
Специалист предупредила, что корвалол может вызвать:
привыкание;аллергию;передозировку.
— Корвалол расширяет сосуды, успокаивает и помогает при бессоннице. В его состав входит не только фенобарбитал, но и спирт, масло перечной мяты, хмель и душица. Многие люди считают корвалол «безобидными капельками», которые пьют пожилые люди, когда у них колет сердце. На самом деле это далеко не простой препарат, — отметила терапевт.
Омега-3: польза, суточная норма, рекомендации по приему, передозировка.
Чернышова подчеркнула, что особенно вредно сочетать корвалол с алкоголем:
— Некоторые люди пытаются убрать похмельный синдром этим лекарством. А он еще больше усиливает зависимость от алкоголя.
Кроме того, корвалол может нарушить память и концентрацию внимания.
— В больших дозах и при частом применении корвалол плохо сказывается на работе центральной нервной системы, например, на памяти и умственных способностях. Люди становятся рассеянными, не могут сконцентрироваться и хорошо работать, — описала Чернышова.
Есть гораздо более эффективные препараты от бессонницы и при болях в сердце, чем корвалол, добавила врач.
Это далеко не единственный лекарственный препарат, к приему которого нужно подходить с осторожностью. По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «ВМ» узнала у врача — терапевта-иммунолога Ирины Ярцевой.