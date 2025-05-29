Врачи напомнили нижегородцам о правилах поведения в жару

На фоне устойчивой жары, которая сегодня в городе достигла +30°C, медики особенно настоятельно рекомендуют: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями измерять артериальное давление 2−3 раза в день. Жара может вызывать его резкие колебания; избегать физической нагрузки на открытом солнце, даже умеренной, так как она резко увеличивает частоту сердечных сокращений; при первых симптомах — головокружении, одышке, боли в груди — необходимо остановиться, уйти в тень и вызвать скорую помощь; лекарственные препараты, особенно нитраты (например, нитроглицерин), нужно хранить в прохладном месте: высокая температура снижает их эффективность.