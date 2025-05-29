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Врачи напомнили нижегородцам о правилах поведения в жару

В разгар аномальной жары в Нижнем Новгороде врачи напоминают жителям о важности регулярного контроля за здоровьем, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 94% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: НИА-Нижний Новгород

Поводом для этого послужил случай в поликлинике № 30 Советского района, где врачу удалось своевременно выявить угрозу жизни пациента.

Как пишет телеграм-канал «Бокал прессека», во время планового обследования в рамках диспансеризации врач Наталья Московкина обратила внимание на тревожные изменения на ЭКГ.

Несмотря на отсутствие жалоб со стороны пациента, были зафиксированы первые признаки острого коронарного синдрома — потенциального инфаркта. Пациента незамедлительно доставили в сосудистый центр на машине скорой помощи.

На фоне устойчивой жары, которая сегодня в городе достигла +30°C, медики особенно настоятельно рекомендуют: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями измерять артериальное давление 2−3 раза в день. Жара может вызывать его резкие колебания; избегать физической нагрузки на открытом солнце, даже умеренной, так как она резко увеличивает частоту сердечных сокращений; при первых симптомах — головокружении, одышке, боли в груди — необходимо остановиться, уйти в тень и вызвать скорую помощь; лекарственные препараты, особенно нитраты (например, нитроглицерин), нужно хранить в прохладном месте: высокая температура снижает их эффективность.

Обратиться за экстренной медицинской помощью необходимо при появлении следующих признаков: давящая боль в груди с отдачей в руку, шею или челюсть; резкая слабость, холодный пот, спутанность сознания; одышка в покое; отечность ног; повышение температуры тела выше 38,5°C.

Ранее сообщалось, что рабочий день в Нижегородской области могут сократить из-за жары.