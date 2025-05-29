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Путин пообещал многодетной семье организовать поездку на Красную поляну

Путин пообещал многодетной семье из Екатеринбурга организовать поездку в Сочи.

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Екатеринбурга организовать поездку на Красную поляну.

Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, которые награждены орденом «Родительская слава». Многодетную маму Евгению Радионову Путин поздравил с юбилеем.

«Евгения Николаевна, у вас же день рождения. Какой мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой — ред.) можем сделать для вас подарок? Куда вы хотели съездить всей семьей в качестве подарка на день рождения, на юбилей?» — спросил президент.

Евгения Радионова ответила, что вся семья хотела бы поехать в июне в Сочи на Красную поляну.

«Будем считать, что это наш вам подарок на юбилей», — сказал Путин.