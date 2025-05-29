Путин пообещал многодетной семье организовать поездку на Красную поляну

«Евгения Николаевна, у вас же день рождения. Какой мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой — ред.) можем сделать для вас подарок? Куда вы хотели съездить всей семьей в качестве подарка на день рождения, на юбилей?» — спросил президент.