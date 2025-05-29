Путин оценил желание россиян иметь большую семью

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Все больше российских семей хотят иметь более трех детей, это очень хорошая тенденция, которая складывается в российском обществе, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».
«У нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое — больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается, благодаря, в том числе, таким семьям, как ваша», — сказал Путин.