Путин оценил желание россиян иметь большую семью

«У нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое — больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается, благодаря, в том числе, таким семьям, как ваша», — сказал Путин.