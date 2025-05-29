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Путин оценил желание россиян иметь большую семью

Путин назвал желание россиян иметь большую семью хорошей тенденцией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Все больше российских семей хотят иметь более трех детей, это очень хорошая тенденция, которая складывается в российском обществе, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».

«У нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое — больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается, благодаря, в том числе, таким семьям, как ваша», — сказал Путин.