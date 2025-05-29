Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский замминистра проверил, работают ли в автобусах кондиционеры

В Челябинске почти в трети проверенных автобусах не работают кондиционеры. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров.

Источник: Telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации»

Под проверку попали автобусы МУП «Служба организации движения», на которые жалуются жители.

— Проехали с директором предприятия на 15 разных автобусах по маршрутам 1, 2, 4, 18, 64 и др. Кондиционеры не работают практически в трети случаев! Безобразие, такого быть не должно, — рассказал он в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

Также среди нарушений — сломанные поручни и сиденья, отсутствие молоточков, нарушение дизайн-кода.

Директор предприятия должен устранить замечания за неделю. Однако штраф перевозчику всё равно назначат.

Кроме того, пассажир в автобусе пожаловался, что транспорт не подъезжает вплотную к бордюру, поэтому с коляской в него заходить неудобно. Егоров поручил взять этот вопрос на контроль.

Напомним, в Челябинске перевозчика ООО «Альфа» оштрафуют за неработающие кондиционеры в автобусах № 22а. По словам замминистра, установленные в транспорте кондиционеры не включают по разным причинам: кто-то экономит на топливе, кто-то — время на дозаправке, а кто-то не может совладать с новой техникой или перестроиться на новый уровень обслуживания пассажиров.