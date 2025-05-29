Челябинский замминистра проверил, работают ли в автобусах кондиционеры

Напомним, в Челябинске перевозчика ООО «Альфа» оштрафуют за неработающие кондиционеры в автобусах № 22а. По словам замминистра, установленные в транспорте кондиционеры не включают по разным причинам: кто-то экономит на топливе, кто-то — время на дозаправке, а кто-то не может совладать с новой техникой или перестроиться на новый уровень обслуживания пассажиров.