Челябинский замминистра проверил, работают ли в автобусах кондиционеры

Под проверку попали автобусы МУП «Служба организации движения», на которые жалуются жители.
— Проехали с директором предприятия на 15 разных автобусах по маршрутам 1, 2, 4, 18, 64 и др. Кондиционеры не работают практически в трети случаев! Безобразие, такого быть не должно, — рассказал он в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».
Также среди нарушений — сломанные поручни и сиденья, отсутствие молоточков, нарушение дизайн-кода.
Директор предприятия должен устранить замечания за неделю. Однако штраф перевозчику всё равно назначат.
Кроме того, пассажир в автобусе пожаловался, что транспорт не подъезжает вплотную к бордюру, поэтому с коляской в него заходить неудобно. Егоров поручил взять этот вопрос на контроль.
Напомним, в Челябинске перевозчика ООО «Альфа» оштрафуют за неработающие кондиционеры в автобусах № 22а. По словам замминистра, установленные в транспорте кондиционеры не включают по разным причинам: кто-то экономит на топливе, кто-то — время на дозаправке, а кто-то не может совладать с новой техникой или перестроиться на новый уровень обслуживания пассажиров.