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Первая банковская гарантия в иностранной валюте предоставлена на Юге и в СКФО

Новый инструмент позволит бенефициару выйти на индийский рынок.

Источник: Комсомольская правда

Бюро индийских стандартов получило банковскую гарантию от российского банка. Поддержка Сбера позволит предприятию организовать поставки приоритетной продукции в дружественную страну, а также расширить географию продаж и увеличить выручку.

— Для нас это первый на Юге и Северном Кавказе опыт предоставления банковской гарантии в пользу иностранного бенефициара. Особенно ценно, что первопроходцем стала компания небольшого, но стратегически важного промышленного центра Ростовской области. Благодаря нашей поддержке перед предприятием открываются новые перспективы: выход на индийский рынок, расширение географии экспорта и, как следствие, рост производства. Мы гордимся, что смогли помочь ростовскому производителю закрепиться на перспективном международном рынке, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

НАША СПРАВКА.

Банковские гарантии на данный момент являются важным финансовым инструментом, направленным на обеспечение обязательств различных компаний перед контрагентами, государственными органами или партнерами. В таких проектах банк выступает гарантом, принимая на себя часть рисков.

Бюро индийских стандартов — это национальный орган по стандартизации Индии, созданный в 1986 году с целью внедрения требований ВТО в сферу стандартизации и расчетов с экспортерами.