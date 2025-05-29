Первая банковская гарантия в иностранной валюте предоставлена на Юге и в СКФО

— Для нас это первый на Юге и Северном Кавказе опыт предоставления банковской гарантии в пользу иностранного бенефициара. Особенно ценно, что первопроходцем стала компания небольшого, но стратегически важного промышленного центра Ростовской области. Благодаря нашей поддержке перед предприятием открываются новые перспективы: выход на индийский рынок, расширение географии экспорта и, как следствие, рост производства. Мы гордимся, что смогли помочь ростовскому производителю закрепиться на перспективном международном рынке, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.