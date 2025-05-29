Пермяков приглашают на предпрограммы экофеста «Природа города»

В Черняевском лесу в этот же день в 10:00 запланированы сразу два активных события: эколого-просветительская велопрогулка и беговая экскурсия. А семьи с детьми в 11:00 ждут интерактивы: «Птичий квест» — приключение с заданиями о местных птицах, «Разгуляй: три столетия…» — экскурсия-игра, раскрывающая историю города через природные ландшафты, экскурсия начнется в 12:00.