Пермяков приглашают на предпрограммы экофеста «Природа города»

Жителей Перми ждут семейные квесты, орнитологические экскурсии, велопрогулки, научные мастер-классы и молодежные инициативы, направленные на сохранение природного наследия.
Напомним, 6 и 7 июня на городской эспланаде (площадь перед Театром-Театром) пройдет экологический фестиваль «Природа города». А с 1 по 5 июня состоится серия эколого-просветительских мероприятий, предшествующих проведению экофеста.
Например, 1 июня в 7:30 в Серебрянском парке участники орнитологической экскурсии смогут понаблюдать за пернатыми обитателями.
В Черняевском лесу в этот же день в 10:00 запланированы сразу два активных события: эколого-просветительская велопрогулка и беговая экскурсия. А семьи с детьми в 11:00 ждут интерактивы: «Птичий квест» — приключение с заданиями о местных птицах, «Разгуляй: три столетия…» — экскурсия-игра, раскрывающая историю города через природные ландшафты, экскурсия начнется в 12:00.
В саду им. Свердлова и парке им. Чехова 1 июня в 13:00 начнется мастер-класс «Зеленые классы», где под руководством экспертов изучат орнитологию, энтомологию и экологию.
В понедельник, 2 июня, в Черняевском лесу состоятся экологические игры с использованием природных материалов — идеальный вариант для детей и родителей. Начало — в 12:00.
В Саду соловьев 3 июня в 7:30 начнется орнитологическая экскурсия. Здесь же пройдут мастер-классы по энтомологии и экологии, а также ленд-арт-проект на экотропе.
Посмотреть полную программу событий и зарегистрироваться на понравившиеся можно в официальных группах МКУ «ПермГорЛес» и МКУ «Городское зеленое строительство» «ВКонтакте», а также на официальном сайте проекта «Зеленое кольцо» в разделе «Мероприятия».