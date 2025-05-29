Путин подчеркнул важность вклада родителей в воспитание детей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность вклада родителей в воспитание детей и формирование у них понимания своих корней и истории государства.
«Хочу родителей поблагодарить за то, что вы делаете при воспитании своих детей. Дело не только в том, что мы живем в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а дело в том, чтобы наши дети всегда, мы сами, как мы, так и наши дети, всегда понимали, кто мы такие, откуда мы пришли, на чем стоит русская земля и на чем она должна стоять в будущем. Чрезвычайно важная работа родительская в этом смысле», — сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.
В ходе встречи обучающийся второго класса Максим из многодетной семьи Балакай прочитал президенту стихотворение «Я помню. Я горжусь» Александра Павлоградского. Президент поблагодарил мальчика за выступление, а родителей — за его воспитание.