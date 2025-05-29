Депутат Немкин рассказал о причинах потери влияния Google

Разумеется, общий тренд на судебные разбирательства подхватили и другие страны, у которых нет развитой ИТ-сферы. Но в их случае смотреть на попытки засудить Google грустно — ведь в отсутствии альтернатив западный ИТ-гигант им по-прежнему нужен, и любые исходы судов не изменят ситуацию в корне. Россия в этом плане — живой пример того, как можно и нужно выходить из-под иностранной зависимости. Да, это произошло не сразу и в моменте было тяжело, однако сейчас россияне при абсолютно любой ситуации на мировой арене не останутся без видеохостингов, без социальных сетей, платежных систем, навигации и других сервисов. И этот факт позволяет не принимать молча требования компаний вроде Google, а диктовать им условия, и при системных нарушениях не пытаться договариваться с заведомо слабой позиции, а выгонять с рынка и давать возможность для расширения собственным ИТ-компаниям.