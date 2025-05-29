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В Самаре пустили в объезд улицы Воронежской автобусы № 6, 8, 21 и 38

В Самаре ряд автобусов был пущен в объезд привычного маршрута.

В Самаре ряд автобусов был пущен в объезд привычного маршрута. Об этом стало известно от перевозчика.

Так, 29 мая 2025 года четыре автобуса идут в объезд улицы Воронежской от Вольской в стороны Победы. Их номера — 6, 8, 21, 38.

Когда восстановят движение на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали о том, что несколько дачных маршрутов изменили свои маршруты с 28 мая.

Также, полиция разбирается в деле о потасовке двух водителей на Московском шоссе.

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